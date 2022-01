ROMA – Terzo giorno di votazioni per il Quirinale, mentre continuano gli incontri tra i leader delle due coalizioni, in attesa di trovare una soluzione: anche oggi Pd, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali hanno deciso di continuare con la scheda bianca, mentre il centrodestra ha presentato una “short list” di papabili e Mario Draghi resta a guardare.

Come riporta Agipronews, l’attuale premier si conferma in cima alle preferenze dei bookmaker internazionali, con il Colle a 2,10.

Balzo per per la presidente del Senato,, che passa da 7 a 4,50, con la ministra della Giustizia,, a 7,60. Fuori dal podio il senatorea 8,60, mentre spunta in quota il nome di, fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed ex ministro nel governo Monti, a 9,60.

New entry in lavagna anche Elisabetta Belloni, attualmente a capo del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza: la diplomatica si gioca a 29, come Franco Frattini. Si sale a 45 per il vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, a 45, con il Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni a 88. [MSC/Agipro]