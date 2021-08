Vedere l’amichevole Napoli-Pescara Streaming Gratis On-line. Il match tra Napoli e Pescara si disputerà oggi sabato 14 agosto 2021 allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 17:30 italiane. Vuole chiudere bene i test amichevoli Spalletti che spera di avere soprattutto la squadra già in condizione e in forma in occasione della prima partita di campionato con il Venezia. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Napoli-Pescara streaming e tv.

Diretta Napoli-Pescara Streaming, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti.

Pescara (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Drudi, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Frascatore; Galano, Bocic; Ferrari.

Come vedere Napoli-Pescara Streaming Online al posto di Rojadirecta

Allenatore Gaetano Auteri.

Napoli Pescara in diretta streaming sul sito di Canale 8, ovvero canaleotto.it, che attiva il servizio durante gli eventi live.

Dove vedere la partita Napoli-Pescara su Internet invece di Rojadirecta



Napoli-Pescara video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Napoli-Pescara quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Napoli-Pescara, non ce ne sono. Oppure c’è come sempre il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.