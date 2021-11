Vedere Milan-Porto Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 18:45 italiane in esclusiva su Amazon Prime Video: si gioca per la quarta giornata del Gruppo B di Champions League. Teatro della sfida lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano).

Il Milan si presenta all’appuntamento da fanalino di coda del Gruppo B e con un fardello di tre sconfitte patite in altrettante uscite nel torneo. Conceiçao elogia i rossoneri. “Parliamo di un club che ha vinto sette Champions League e quattro mondiali e tanti campionati in serie A. Hanno vinto a Roma su un campo difficile. Mi aspetto una gara difficile”. Scopriamo dove vedere Milan-Porto streaming e tv.

Il Milan ha tirato in porta solo quattro volte nella sconfitta per 1-0 contro il Porto nell’ultima giornata di Champions League. Il Porto ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque trasferte in UEFA Champions League, comprese le ultime due trasferte.

Milan-Porto Streaming Live, probabili formazioni



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Bakayoko, Kessie, Krunic, Ibrahimovic, Maldini. Allenatore Stefano Pioli.

Porto (4-4-2): Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Grujic, Oliveira, Otavio, Diaz; Evanilson, Taremi.

A disposizione in panchina: Marchesin, Claudio Ramos, Cardoso, Conceiçao, Pepe, Manafà, Vitinha, Bruno Costa, Martinez, Nanu, Fabio Vieira, Corona. Allenatore Sergio Conceiçao.

Arbitro: Turpin (Francia). Assistenti: Danos e Gringore. 4° Uomo: Brisard. VAR: Letexier. AVAR: Dankert (Germania).

Milan-Porto in TV



Milan-Porto in diretta tv con Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Sarà quindi possibile seguire la partita di San Siro sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Un’alternativa è rappresentata dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

Milan-Porto Streaming Gratis



Milan-Porto live streaming gratis per gli abbonati con Amazon Prime Video. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini. A raccontare le sensazioni dei protagonisti da bordo campo saranno invece Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Dove vedere la partita Milan-Porto Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Porto, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.