Vedere l’amichevole Milan-Panathinaikos Streaming Gratis On-line. Alla stessa ora (20:30) di juventus-Atalanta, si gioca allo stadio Nereo Rocco di Trieste, l’amichevole Milan-Panathinaikos: la formazione allenata da Stefano Pioli viene da un pareggio per 0-0 contro il Real Madrid , sul quale ha inciso pesantemente il rigore parato da Maignan a Bale nel corso del primo tempo. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Milan-Panathinaikos streaming e tv.

Diretta Milan-Panathinaikos Streaming, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Dioudis; Juankar, Velez, Sideras; Kotsiras, Perez, Villafanez, Chatzigiovannis; Villafanez, N’Gbakoto; Macheda. Allenatore Jovanovic.

Come vedere Milan-Panathinaikos Streaming Online al posto di Rojadirecta

Milan-Panathinaikos in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del

Dove vedere la partita Milan-Panathinaikos su Internet invece di Rojadirecta



satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre),(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e(numero 251 del satellite).

Milan-Panathinaikos video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Milan-Panathinaikos quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Milan-Panathinaikos, non ce ne sono. Oppure c’è come sempre il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.