Vedere Lecce-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 13 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: dopo Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta delle 18:30 continua la 1a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, con l’Inter di Simone Inzaghi ormai pronta a debuttare in campionato sul campo del neopromosso Lecce del riconfermato Marco Baroni.

Lecce-Inter Streaming Live, probabili formazioni

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 gare alla prima giornata contro squadre neopromosse in Serie A (9V, 2N); il 26 agosto 2019 aveva già affrontato il Lecce (4-0 nel 1° match di Conte alla guida dei nerazzurri). L’Inter è la squadra di Serie A che nel 2022 ha tentato più conclusioni (348) ed effettuato più tiri nello specchio (127).

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore Marco Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Cetin, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listowski, Brancolini, Banda, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez. Indisponibili: Askildsen, Bjorkengren, Dermaku, Tuia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Dimarco, Fontanarosa, Bellanova, Darmian, Asllani, Gagliardini, Zanotti, Mkhitaryan, Dzeko, Correa. Indisponibili: D’Ambrosio, Dalbert.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Mondin e L Rossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Paganessi.

Lecce-Inter in TV



Lecce-Inter in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lecce-Inter Streaming Gratis



Lecce-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. A pagamento per tutti con NOW.

Dove vedere la partita Lecce-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lecce-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.