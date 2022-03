Vedere Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali di Sky e Dazn: si gioca per la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League (UEL). L’Atalanta parte con un piccolo vantaggio visto il 3-2 dell’andata a Bergamo: in Germania se la potrà giocare con due risultati su tre (vittoria e pareggio) mentre il Leverkusen sarà costretto a vincere. Scopriamo dove vedere Bayer Leverkusen-Atalanta streaming e tv.

Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni



Entrambe le squadre sono reduci da un appuntamento di campionato decisamente poco brillante: la Dea è stata bloccata sullo 0-0 in casa dal Genoa penultimo, mentre la squadra di Seoane ha perso davanti al proprio pubblico 1-0 contro il Colonia.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Palacios, Aranguiz, Adli; Diaby, Alario, Azmoun. Allenatore: Soane. A disposizione in panchina: Grill, Lomb, Kossounou, Paulinho, Andrich, Fosu-Mensah, Sinkgraven, Hincapié, Bellarabi.

Indisponibili: Frimpong, Schick, Wirtz. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Maehle, Pezzella, Pessina, Pasalic, Boga, Mihaila. Indisponibili: Zapata, Miranchuk. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Roon, Demiral, Pasalic, Toloi.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier e Rrahmouni. Quarto uomo: Pignard. Var: Brisard. Assistente Var: Willy.

Bayer Leverkusen-Atalanta in TV



Bayer Leverkusen-Atalanta in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Su Sky, la partita sarà raccontata dalla coppia Riccardo Gentile-Nando Orsi. Sarà invece Stefano Borghi, supportato da Simone Tiribocchi, il telecronista del match per DAZN.

Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming Gratis



Bayer Leverkusen-Atalanta live streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Dove vedere la partita Bayer Leverkusen-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Bayer Leverkusen-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.