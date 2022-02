Vedere Atletico Madrid-Manchester United Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21:00 sui canali digitali anche in chiaro: si gioca per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Sarà la prima fra le due squadre in questa competizione. Antoine Griezmann è il miglior realizzatore degli spagnoli in questa competizione con 4 goal all’attivo, mentre Cristiano Ronaldo, autore di 6 reti, è il più prolifico nelle fila del Manchester United, e in carriera ha segnato 25 gol contro l’Atletico Madrid

Atletico Madrid-Manchester United in TV



Atletico Madrid-Manchester United in tv trasmessa in esclusiva in diretta streaming dalla piattaforma Amazon Prime Video, visibile tramite app per gli abbonati Prime anche su tutte le smart tv di ultima generazione.

Atletico Madrid-Manchester United Streaming Live, probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Felipe, Savic, Reinildo; Correa, De Paul, Kondogbia, Lodi; Felix, Suarez.

Allenatore: Simeone. A disposizione in panchina: Lecomte, Gimenez, Hermoso, Vrsaljko, Herrera, Lemar, Serrano, Moreno, Griezmann, Cunha, Christian.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Fernandes, Sancho; CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore: Rangnick. A disposizione in panchina: Henderson, Heaton, Bailly, Lindelof, Jones, Telles, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Mata, Elanda, Lingard.

Arbitro: Hategan (Romania). Guardalinee: Grigoriu e Gheorghe. 4° Uomo: Petrescu. VAR: Irrati (Italia). AVAR: Mariani (Italia).

Atletico Madrid-Manchester United Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Atletico Madrid-Manchester United streaming gratis su Amazon Prime Video anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’apposita applicazione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Atletico Madrid-Manchester United Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Atletico Madrid-Manchester United, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.