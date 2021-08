Vedere Juventus-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 28 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. I bianconeri arrivano alla loro prima partita in casa in questo campionato, dal deludente pareggio di Udine (2-2) e soprattutto senza CR7 Cristiano Ronaldo il quale è tornato in Inghilterra a giocare nel Manchester United.

Juventus-Empoli Streaming Live, probabili formazioni



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Kulusevski. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Danilo, L Pellegrini, Ranocchia, Rabiot, McKennie, Morata. Indisponibili: Arthur, K Jorge, Ramsey.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, S Romagnoli, Marchizza; S Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Brignoli, Fiamozzi, Luperto, Viti, Crociata, Haas, Henderson, Zurkowski, Asllani, Ekong, Pinamonti.

Indisponibili: Parisi.

Arbitro: Ghersini di Genova. Guardalinee: De Meo e Rocca. Quarto uomo: Marcenaro. Var: Guida. Avar: Ranghetti.

Juventus-Empoli in TV



Juventus-Empoli in diretta tv con DAZN ma sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv.

Juventus-Empoli Streaming Gratis



Juventus-Empoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Empoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Empoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.