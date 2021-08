Wisla Cracovia Napoli streaming e diretta tv. Si gioca oggi, mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 18 italiane la partita amichevole dove il Napoli di Luciano Spalletti sfida in trasferta in Polonia il Wisla Cracovia di Adrián Guľa. E’ la quarta partita amichevole dei partenopei in questa calda estate prima dell’inizio ufficiale della stagione di Serie A. Nelle precedenti tre partite il Napoli ha vinto con iseguenti risultati: 12-0 alla Bassa Anaunia, 1-0 alla Pro Vercelli e un prestigioso 3-0 in quello più recente contro il Bayern Monaco. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Wisla Cracovia Napoli in tv e in diretta streaming.

Le probabili formazioni di Wisla Cracovia Napoli



Wisla Cracovia (4-2-3-1): Bieganski; Gruszkowski, Frydrych, Sadlok, Hanousek; El Mahdiou, Zhukov; Yeboah, Skvarka, Starwynski; Kliment.

Allenatore Gula.

Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Machach, Politano, Zedadka. Allenatore Luciano Spalletti.

Dove vedere Wisla Cracovia Napoli Streaming e Diretta tv

Wisla Cracovia Napoli in diretta tv sul digitale di Sky Primafila (Canale 251 Satellite). Il costo dell’evento è di 9,99 euro. La partita non sarà disponibile in diretta streaming online. Gli abbonati a Sky non potranno vederla nemmeno sulla piattaforma Sky Go (link skygo.sky.it), così come accade con tutte le partite trasmesse dall’emittente satellitare in modalità Primafila.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.