Vedere Verona-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La sfida valida per il positicpo che chiude l’ottava giornata di Serie A si gioca allo stadio Bentegodi di Verona.

Riusciranno i gialloblù allenati dall’ex Cioffi a vincere dopo due sconfitte consecutive? L’Hellas è infatti reduce dai due ko per 2-0 contro Lazio e Fiorentina e cercano il secondo successo in campionato dopo quello conquistato in rimonta proprio qui al Bentegodi contro la Sampdoria. L’Udinese di Sottil è la grande rivelazione del campionato! Reduce da cinque vittorie consecutive contro Monza (2-1), Fiorentina (1-0), Roma (4-0), Sassuolo (3-1) e Inter (3-1, l’ultima in ordine cronologico), vincendo anche questa sera resterebbe a un solo punto di distana dalla coppia di testa formata da Napoli e Atalanta, le quali, dopo aver giocato le loro partite (vincendole) sono in vetta con 20 punti.

Verona-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. Allenatore: Cioffi.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Magnani, Hongla, Hrustic, Verdi, Cortinovis, Djuric, Piccoli, Kallon.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Nuytinck, Ebosse, Guessand, Abankwah, Ebosele, Ehizibue, Arslan, Jajalo, Samardzic, Success, Nestorovski.

Arbitro: Minelli di Varese. Assistenti: Baccini-Colarossi. IV Uomo: Sozza. VAR: Marini. Assistente VAR: Prenna.

Verona-Udinese in TV



Verona-Udinese in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Verona-Udinese Streaming Gratis



Verona-Udinese live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Verona-Udinese inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

