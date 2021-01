Verona Napoli streaming e diretta tv. Il Verona riceve il Napoli nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di calcio di Serie A. Il Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 5 partite interne di Serie A. Il Hellas Verona non vince da 7 partite di fila contro il Napoli. Il Verona ha perso le ultime tre partite casalinghe contro il Napoli e in Serie A non è mai arrivato a quattro sconfitte di fila con i partenopei. Tutto pronto quindi per vedere Verona Napoli Streaming.

Verona Napoli Streaming: ultime notizie formazioni.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Tameze, Veloso, Vieira.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Malcuit, Milik, Osimhen.

Come vedere Verona Napoli streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Verona Napoli in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale, come pure TarjetaRojaOnline Gratis. Potete guardarla legalmente con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) con laptop, pc, smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.