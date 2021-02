Verona Juventus Streaming Diretta Gratis. Direzione di gara affidata all’arbitro Fabio Maresca: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane dal Bentegodi di Verona. E’ l’anticipo del sabato sera della 24a giornata di Serie A. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 27: nel periodo la squadra bianconera è, insieme all’Inter, quella che conta più clean sheet in Serie A. La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 (4V, 5N). Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Verona Juventus streaming gratis?

Verona Juventus probabili formazioni



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ceccherini, Colley, Dawidowicz, Kalinic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Danilo. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Morata.

Verona Juventus Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Verona Juventus in diretta tv alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 27 febbraio 2021 con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Verona Juventus Streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.