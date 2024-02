Vedere Verona-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile sabato 17 febbraio 2024 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La Juventus, reduce da un periodo negativo, affronta il Verona in trasferta. La squadra di Allegri ha una buona difesa e ha ottenuto buoni risultati lontano dal proprio stadio. Il Verona lotta per non retrocedere e ha un attacco poco prolifico. Allegri si aspetta una partita difficile e sottolinea l’importanza di giocare con maggiore attenzione ai dettagli. Statistica in evidenza: l’ultima volta che la Juventus ha visto entrambe le squadre riuscire a segnare nel primo tempo di una trasferta è stato lo scorso settembre contro il Sassuolo. Appuntamento alle 18 quindi per vedere Verona-Juventus streaming gratis (per gli abbonati a Dazn).

Verona-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Swiderski. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Coppola, Vinagre, Centonze, Charlys, Dani Silva, Belahayane, Tavsan, Mitrovic, Henry, Bonazzoli, Noslin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cruz.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Scaglia, Djalò, Alex Sandro, Nonge, Nicolussi Caviglia, Miretti, Weah, Alcaraz, Iling Jr, Chiesa, Milik. Squalificati: Bremer, Fagioli, Pogba. Indisponibili: Perin, Kean.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Lo Cicero-Moro. Quarto Uomo: Manganiello. VAR: Guida. Assistente VAR: Doveri.

Verona-Juventus in Live TV



Verona-Juventus in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ZONA DAZN, al canale numero 214 del satellite, e vedere quindi Verona-Juventus in live tv.

Il Live Verona-Juventus ? La coppia di telecronisti a cui DAZN ha affidato il compito di raccontare Verona-Juventus sarà formata da Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.

Tomáš Suslov e Federico Chiesa si dimostrano giocatori efficaci nella seconda metà delle partite, con Suslov che ha segnato sette dei suoi otto gol in questo periodo e Chiesa che ha realizzato sette dei suoi ultimi dieci gol con la Juventus dopo l’ora di gioco. Entrambi potrebbero essere importanti per le rispettive squadre.

Verona-Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Verona-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW.

Il pre-partita di Verona-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dopo aver vinto cinque partite di fila, la Juventus ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite, perdendone due senza segnare. Non accadeva che i bianconeri subissero tre sconfitte consecutive in Serie A dallo scorso aprile, mentre non rimanevano tre partite di fila senza segnare in campionato dal 2011, sotto la guida di Luigi Delneri.

Dove vedere la partita Verona-Juventus Streaming al posto di Roja En Vivo su Internet

Come possibili alternative per vedere Verona-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.