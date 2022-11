Vedere Verona-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 10 novembre 2022 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La partita andrà in scena allo stadio “Bentegodi” di Verona per la 14a giornata di Serie A, la penultima prima della pausa per i Mondiali e che si disputa infrasettimanale.

Nella scorsa stagione il Verona ha battuto la Juventus in casa per 2-1, con successo bianconero allo ‘Stadium’ per 2-0. La Juventus non vince al ‘Bentegodi’ addirittura dal 2017, poi sono arrivate due sconfitte e un pareggio. Negli 83 precedenti complessivi tra le due squadre il Verona ha vinto quindici volte, venti i pareggi e quarantotto i successi della Juventus.

Appuntamento alle 18:30 quindi per vedere Verona-Juventus streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: prima di questa giornata di Serie A, nessuna squadra aveva subìto più gol del Verona (16) nei secondi tempi delle partite di campionato.

Verona-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig, Verdi; Kallon; Henry. Allenatore Bocchetti.

A disposizione in panchina: Chiesa, Berardi, Perilli, Cabal, Terracciano, Hongla, Lazovic, Sulemana, Praszelik, Lasagna, Djuric.

Squalificati: Magnani. Indisponibili: Coppola, Hrustic, Ilic, Piccoli, Faraoni.

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Moise Kean, Milik. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Alex Sandro, Gatti, Miretti, Soulé, Paredes, Di Maria. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aké, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic, Chiesa.

Arbitro: Marco Di Bello, della Sezione AIA di Brindisi. Guardalinee: Costanzo-Passeri. Quarto Uomo: Camplone. VAR: Guida. Assistente VAR: Nasca.

Verona-Juventus in Live TV



Verona-Juventus in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Verona-Juventus in live tv al canale 214 di Sky, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K.

Il Live Verona-Juventus sarà commentato in telecronaca da Riccardo Mancini e Dario Marcolin. Mentre su Sky, i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

Wojciech Szczesny (83%) e Mattia Perin (82%) sono i due portieri con la percentuale più alta di parate nella Serie A 2022/23.

Verona-Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Verona-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky GO. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW.

Il pre-partita di Verona-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Sfida tra la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (Juventus, sette) e quella che ne ha incassati di più (Verona, 26). Le due formazioni sono anche prima e ultima per reti concesse nel 2° tempo: bianconeri tre e gialloblù 16.

Dove vedere la partita Verona-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Verona-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.