Vedere Verona-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. Nella 33ª giornata di Serie A, l’Inter ha vinto 3-1 contro la Lazio, conquistando la seconda vittoria consecutiva e rientrando in zona Champions. Il prossimo avversario dei nerazzurri è il Verona, impegnato nella lotta per non retrocedere. Il Verona ha ottenuto otto punti nelle ultime quattro partite, annullando il distacco dallo Spezia. L’Inter ha vinto il match d’andata contro il Verona con un goal di Lautaro Martinez e ha vinto anche la seconda giornata della Serie A 2021/22 con una doppietta di Correa. Di seguito formazioni e info per vedere Verona-Inter streaming e tv.

Statistica in evidenza: Nel 2023, la squadra di calcio del Verona ha ottenuto un record positivo giocando in casa, vincendo 5 partite e pareggiandone 2, per un totale di 17 punti. Solo la Roma ha fatto meglio, vincendo 8 partite su 9 in casa.

Verona-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abilgaard, Lazovic; Verdi, Duda; Djuric. Allenatore: Zaffaroni. A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Ravasio, Ceccherini, Cabal, Coppola, Depaoli, Terracciano, Doig, Ngonge, Braaf, Kallon, Sulemana, Gaich.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, Darmian, Zanotti, Bellanova, Asllani, Barella, Mkhitaryan, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee: Mokhtar-Palermo. 4° Uomo: Cosso. VAR: Marini. Assistente VAR: Fabbri.

Verona-Inter Live in TV

Verona-Inter sarà visibile in tempo reale su smart tv con DAZN e Sky. Il match sarà visibile, nello specifico, sui canali Sky Sport 4k (canale 213 del satellite), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 252). Sulla piattaforma DAZN, la narrazione sarà a cura di Dario Mastroianni, mentre il commento tecnico verrà fornito da Andrea Stramaccioni. Su Sky, invece, la partita Verona-Inter sarà narrata da Andrea Marinozzi, affiancato da Lorenzo Minotti, per raccontare le sensazioni del momento.

Verona-Inter streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e su Sky Go, sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati. A pagamento per tutti c’è NOW sempre di Sky. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Il Verona ha vinto quattro volte contro l’Inter in Serie A, ma solo in partite giocate in casa. L’ultima vittoria risale al 1992, da allora ci sono stati tre pareggi e otto sconfitte in undici partite disputate in casa contro i nerazzurri. Questo significa che l’Inter ha avuto la meglio contro il Verona nelle partite giocate al Bentegodi. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato il sito Rojadirecta illegale in Italia, impedendo agli utenti di accedervi per vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta. Ciò significa che la partita Verona-Inter non può essere trasmessa attraverso il sito e non ci sono alternative per vederla. In pratica, Rojadirecta non è più un’opzione per gli appassionati di sport italiani.

L’Inter ha sconfitto il Verona 38 volte in Serie A, su un totale di 63 partite (21N, 4P). Tuttavia, il Verona ha pareggiato più volte contro il Torino (25) rispetto all’Inter (21). Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web di TuttoSport.