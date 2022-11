USA-Galles Streaming Gratis Mondiali Calcio. Alle ore 20:00 italiane di oggi lunedì 21 novembre 2022 continua il Mondiale di calcio 2022 con la seconda sfida del Gruppo B: si potrà vedere USA-Galles streaming live e diretta tv sul digitale in chiaro della Rai con le immagini che arriveranno dallo stadio “Ahmed bin Ali Stadium” (Al Rayyan). Stati Uniti e Galles si sono affrontate in precedenza sono una volta in amichevole il 12 novembre 2020. La gara terminò in pareggio (0-0).

USA-Galles, le probabili formazioni



USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Weah, Ferreira,

Pulisic. Ct Berhalter. A disposizione in panchina: Horvath, Johnson, Carter-Vickers, Hills, Moore, Ream, Scally, Yedlin, Acosta, De la Torre, Wright, Roldan, Morris, Reyna, Sargent, Aaronson.

Galles (3-4-3): Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Smith, Williams; Bale, Johnson, James. CT Page. A disposizione in panchina: Ward, Davies, Cabango, Lockyer, Mepham, Gunter, Thomas, Morrell, Levitt, Wilson, Colwill, Moore, Harris.

Arbitro: Al-Jassim (Qatar).

Dove vedere USA-Galles in TV



Per vedere USA-Galles in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi lunedì 21 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

USA-Galles Streaming Gratis al posto di Roja Live



USA-Galles Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.