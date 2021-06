Alle 18:00 italiane di oggi martedì 15 giugno 2021 si potrà vedere Ungheria Portogallo in streaming live e diretta tv sul digitale: partita valida per la prima giornata del Gruppo F di Euro 2020. Si gioca alla Puskas Arena di Budapest. Le due squadre si sono affrontate nell’ultima edizione degli Europei, anche in quel caso nella fase a gironi. Il match si chiuse con uno spettacolare 3-3, con Dzsudzsak e Cristiano Ronaldo protagonisti assoluti con 2 goal a testa.

Ungheria Portogallo, le probabili formazioni

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad Szalai, Sallai. Allenatore Rossi.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Allenatore Santos.

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia).

Dove vedere Ungheria Portogallo Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Ungheria Portogallo in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Ungheria Portogallo Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Ungheria Portogallo Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.