Alle 20:45 italiane di oggi lunedì 26 settembre 2022 si potrà vedere Ungheria-Italia streaming live e diretta tv sul digitale. Dopo la vittoria per 1-0 sull’Inghilterra tre giorni fa, firmata Raspadori, la Nazionale di Mancini (8 punti in classifica) ha la possibilità di qualificarsi alla Final Four nell’ultima partita del Girone 3 di Lega A di Nations League. Per ottenere questa qualificazione l’unico risultato possibile alla Puskas Arena di Budapest contro l’Ungheria (10 punti) di Marco Rossi è la vittoria.

Ungheria-Italia, le probabili formazioni



Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, At Szalai; Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai; Ad Szalai.

Ct Marco Rossi. A disposizione in panchina: Dibusz, Szappanos, Kecskes, Varga, Bolla, Styles, Vancsa, Botka, Vecsei, Adam, Kleinheisler, Nego.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Pobega, Dimarco: Gnonto, Raspadori. Ct Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Acerbi, Emerson, Gabbiadini, Sa. Esposito, Frattesi, Barella, Zerbin, Grifo, Scamacca.

Arbitro: Bastien (Francia). Guardalinee: Zakrani-Berthomieu. 4° Uomo: Pignard. VAR: Millot. Assistente VAR: Dechepy.

Dove vedere Ungheria-Italia Diretta Live TV



Per vedere Ungheria-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi venerdì 23 settembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Ungheria-Italia Streaming Gratis



Ungheria-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.