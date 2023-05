Vedere Udinese-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Il Napoli si appresta a festeggiare il suo terzo scudetto lontando fisicamente dal Maradona: basterà non perde a Udine, dove la squadra locale non ha più nulla per cui giocare. Ha avuto però una serie positiva di partite in casa, anche se la prossima partita contro il Napoli potrebbe essere difficile, in quanto l’Udinese non ha vinto uno scontro diretto da aprile 2016. Di seguito formazioni e info per vedere Udinese-Napoli streaming e tv.

Statistica in evidenza: Il Napoli ha la possibilità di diventare campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, un risultato raggiunto solo da due squadre in precedenza (Juventus nel 2018/19 e Inter nel 2006/07).

Udinese-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore Sottil. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Beto, Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mario Rui, Politano.

Udinese-Napoli Live in TV

Il match tra Udinese-Napoli sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il match Udinese-Napoli sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Nella stagione 1989/90 (secondo scudetto), il Napoli ha vinto per un solo gol la partita in casa contro l’Udinese (1-0) e ha pareggiato l’incontro di ritorno a Udine (2-2). Durante quest’ultimo, Maradona e Corradini hanno segnato per il Napoli, mentre De Vitis e Mattei hanno fatto altrettanto per l’Udinese. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Udinese-Napoli Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Udinese-Napoli, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Luciano Spalletti, che ha allenato l’Udinese in 117 partite di Serie A, ha la possibilità di diventare, a 64 anni e 58 giorni, l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto nella Serie A a girone unico il 4 maggio. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.