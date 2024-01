Vedere Udinese-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. In questa 21a giornata di Serie A, Udinese e Milan si affrontano nella BluEnergy Stadium di Udine. Entrambe le squadre hanno bisogno di ottenere punti, anche se per obiettivi differenti. Il Milan arriva a questo match con un buon risultato contro la Roma, che ha portato all’esonero di Mourinho. L’allenatore del Milan spera di ripetere la buona prestazione della scorsa partita. Dall’altra parte, l’Udinese ha bisogno di punti per evitare la zona retrocessione, nella quale ha solo un punto di vantaggio. Sarà una partita da non perdere. Di seguito formazioni e info per vedere Udinese-Milan streaming e tv.

Statistica in evidenza: Sandi Lovrić ha segnato e assistito in tre partite consecutive, mentre Theo Hernández ha contribuito a 50 gol nelle principali leghe europee, dimostrandosi un difensore letale quando si trova nell’area avversaria.

Udinese-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Milan recupera Florenzi e Giroud per la prossima partita contro l’Udinese. Altri giocatori come Thiaw e Tomori avranno bisogno di più tempo per recuperarsi. L’undici che ha battuto la Roma a San Siro potrebbe essere confermato, con Giroud in campo e Jovic in panchina. Oltre a Florenzi e Sportiello, anche loro convocati. Nell’Udinese mancheranno Bijol, Ebosse e Deulofeu, mentre Okoye giocherà come portiere e Pereyra e Lucca saranno in attacco. Payero è favorito su Samardzic nel centrocampo.

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

A disposizione in panchina: Silvestri, Padelli, TIkvic, Masina, Kabasele, Ehizibue, Camara, Zarraga, Thauvin, Success, Akè. Indisponibili: Bijol, Brenner, Ebosse, Davis, Deulofeu, Semedo, Zemura. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pereyra, Perez.

Allenatore: Cioffi.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theio Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Florenzi, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chake Traoré, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Pellegrino. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah, Reijnders.

Arbitro: Maresca (Napoli). Guadalinee: DI Iorio e Scatragli. IV Uomo: Baroni. Var: Abisso. Assistente Var: Irrati.

Udinese-Milan Live in TV

La partita Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca DAZN con Stefano Borghi Fabio Bazzani. Su Sky i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Il Milan ha vinto tutte le partite giocate nel 2024 in Serie A, un risultato che non si verificava da ben 13 anni. L’ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto questo successo è stato nel 2018, quando hanno vinto le prime quattro partite del campionato sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Udinese-Milan Streaming Gratis Live Online



Udinese-Milan streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN e Sky Go. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita. A pagamento per tutti con NOW.

Dove vedere la partita Udinese-Milan Streaming Live Club

Per vedere la partita Udinese-Milan, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Stefano Pioli ha vinto quasi 100 partite alla guida del Milan, ma solo quattro allenatori hanno ottenuto 100 successi con i rossoneri nella Serie A. Di questi, Carlo Ancelotti è stato il più veloce nel raggiungere questo traguardo, impiegando 165 partite. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account X delle due squadre e sui siti web online come Corriere dello Sport, TuttoSport, Eurosport.