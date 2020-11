Udinese Milan streaming e diretta tv. Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato di più in Serie A (33), completano 40 successi rossoneri e 17 vittorie friulane in 90 precedenti nel massimo campionato. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Udinese Milan.

Zlatan Ibrahimovic (nella foto di copertina) ha segnato in cinque di match di fila di campionato; solo due giocatori del Milan hanno registrato una striscia di sei gare consecutive in gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Andriy Shevchenko nel 2001 e lo stesso Ibrahimovic nel 2012.

Dove vedere Udinese Milan streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Udinese Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul(link > https://www.dazn.com), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Milan Roma non viene trasmessa in chiaro. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Fischio d’inizio alle 12:30 di oggi domenica 1 novembre 2020.

Le probabili formazioni di Udinese Milan.

Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Deulofeu, Okaka. All. Gotti. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Jajalo, Prodl, Coulibaly, Walace, Mandragora.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Musacchio.