Vedere Udinese Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 22 agosto 2021 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali: si gioca per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. I bianconeri hanno vinto l’ultima trasferta a Udine rimontando con la doppietta di Cristiano Ronaldo il 2 maggio. La precedente sfida in Friuli invece era stata vinta dall’Udinese per 2-1, con goal decisivo di Seko Fofana in pieno recupero. Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus con la miglior percentuale di vittorie in Serie A (75%: 142V, 28N, 20P). Il tecnico livornese ha vinto quattro delle cinque gare d’esordio stagionale in campionato alla guida dei bianconeri (1P), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti sei tra Cagliari e Milan in Serie A (2N, 3P).

Udinese Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Scuffet, Stryger, De Maio, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Palumbo, Forestieri, Samardzic, Okaka, Cristo. Indisponibili: Nestorovski. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, Cuadrado, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Luca Pellegrini, Locatelli, F Ranocchia, Fagioli, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Arthur, Rabiot. Squalificato: McKennie.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Paganessi e Longo. Quarto Uomo: Prontera. Var: Mariani. Avar: Carbon.

Udinese Juventus in TV



Udinese Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin. A bordo campo ci sarà Tommaso Turci.

Udinese Juventus Streaming Gratis



Udinese Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Udinese Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Udinese Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.