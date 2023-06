Vedere Udinese-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 4 giugno 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Ultima fatica per la Juventus di Allegri, che conclude una stagione da dimenticare con il piazzamento in Conference e tentando la scalata all’Europa League, Roma e Atalanta permettendo. Tutte giocano contemporaneamente alla stessa ora e alla Vecchia Signora, oltre a vincere, deve sperare in un passo falso di una delle due. Di seguito formazioni e info per vedere Udinese-Juventus streaming e tv.

Udinese-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato della prossima partita contro l’Udinese, sottolineando l’importanza di chiudere bene il campionato dopo le due sconfitte consecutive. Ha anche sottolineato l’importanza della partita per l’Udinese, nonostante la squadra non abbia più nulla da chiedere in termini di classifica. Allegri ha ammesso che i giocatori hanno dato il massimo nelle ultime partite ma ha espresso il dispiacere per non aver ottenuto un risultato migliore. Ha inoltre sottolineato che la qualificazione per l’Europa League dipende non solo dalla Juventus, ma anche da altri risultati delle squadre rivali.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto. Allenatore Sottil. Squalificati: Bijol, Zeegelaar. Indisponibili: Becao, Deulofeu, Ebosele, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Success, Masina.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

L’Udinese ha subito tre sconfitte consecutive e non ha registrato quattro ko di fila in Serie A dal 2018, mentre la Juventus ha perso 10 partite in questo campionato, l’ultima volta che hanno subito così tante sconfitte è stata nel 2009/10. Massimiliano Allegri ha incassato 15 sconfitte in quella stagione alla guida del Cagliari.

Udinese-Juventus Live in TV



Il match tra Udinese-Juventus sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Match visibile anche Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Udinese-Juventus Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Udinese-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) Sky Go e su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Udinese-Juventus Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Udinese-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.