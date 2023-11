Vedere Ucraina-Italia Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 20 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali.

L’Italia si trova a fronteggiare una situazione delicata nella sua partita contro l’Ucraina per l’accesso diretto a Euro 2024. Un pareggio sarebbe sufficiente per qualificarsi, ma vincere sarebbe molto preferibile. In caso di pareggio, l’Italia si troverebbe nella quarta fascia nel sorteggio del torneo, il che renderebbe il suo girone più difficile. Con una vittoria, invece, l’Italia spera di essere inserita nella terza fascia. Tuttavia, anche in questo caso affronterebbe avversari di alto livello. Se l’Italia dovesse perdere la partita, avrebbe ancora la possibilità di qualificarsi attraverso i playoff, ma sarebbe comunque relegata nella quarta fascia. La situazione è quindi molto delicata per gli Azzurri, che dovranno fare del loro meglio per ottenere un buon risultato contro l’Ucraina.

Ucraina-Italia, le probabili formazioni



UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Mudryk, Sudakov, Tsygankov; Yaremchuk.

Ct: Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.

Ucraina-Italia Diretta in TV



Per vedere Ucraina-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio al Bayarena di Leverkusen (Germania) alle ore 20:45 di oggi lunedì 20 novembre 2023. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Ucraina-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Per vedere la partita Ucraina-Italia, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.