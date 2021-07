UCRAINA INGHILTERRA Streaming Gratis al posto di Rojadirecta ITA, dove vederla in Diretta TV

Alle 21:00 italiane di oggi sabato 3 luglio 2021 si potrà vedere Ucraina Inghilterra streaming live e diretta tv sul digitale. L’Inghilterra è l’unica squadra che non ha ancora subito gol a EURO 2020. Negli scontri diretti contro l’Ucraina ha mantenuto la porta inviolata in due dei tre incontri più recenti disputati (1V, 2P), compresa la vittoria per 1-0 a Donetsk nella fase a gironi a EURO 2012. Chi vince giocherà in semifinale contro la vincente di Danimarca-Repubblica Ceca che si gioca sempre oggi ma alle 18.

Le formazioni ufficiali di Ucraina Inghilterra

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. CT Andriy Shevchenko. A disposizione in panchina: Pyatov, Trubin, Sobol, Malinovskyi, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Mykolenko, Bezus, Tymchyk, Dovbyk. Indisponibili: Besedin, Popov, Zubkov. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, J Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane.

CT Gareth Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Johnstone, Rice, Saka, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, Jones, Bellungham. Indisponibili: D Henderson. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maguire, Phillips.

ARBITRO: Brych (Germania). Guardalinee: Borsch e Lupp. Quarto uomo: Del Cerro Grande (Spagna). Var: Fritz. Avar: Dingert e Gittelmann.

Dove vedere Ucraina Inghilterra Diretta Live TV



Per vedere Ucraina Inghilterra in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Ucraina Inghilterra Streaming Gratis



Ucraina Inghilterra Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.