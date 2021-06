Alle 18:00 italiane di oggi lunedì 21 giugno 2021 si potrà vedere Ucraina Austria in streaming live e diretta tv sul digitale di Sky, nella terza e ultima partita del Gruppo C di Euro 2020. All’Ucraina dell’ex milanista Shevchenko basterà non perdere per chiudere al 2° posto e sfidare gli azzurri agli ottavi al Wembley Stadium di Londra questo sabato.

La classifica del girone C vede gli Oranje al comando con 6 punti, Ucraina e Austria con 3 e Macedonia a zero. Sia ucraini che austriaci hanno una differenza reti di zero, ma i ragazzi di Shevchenko hanno segnato un gol in più (4 contro i 3 dell’Austria) e per questo sono davanti in classifica. Quindi basterebbe loro un pareggio per mettere al sicuro il secondo posto e salire sull’aereo per Londra. Il primo posto non è invece raggiungibile, perché anche in caso di sconfitta degli olandesi coi macedoni, il vantaggio negli scontri diretti con Ucraina e Austria assicura alla nazionale di De Boer il primato. Quindi l’attenzione dell’Italia sarà tutta concentrata sul match di Bucarest.

Dove vedere Ucraina Austria Diretta Live TV in chiaro



Con l’Ucraina che ha due risultati su 3 per trovarsi sulla strada di Mancini.

Per vedere Ucraina Austria in diretta tv basterà collegarsi a partire dalle ore 18:00 su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Ucraina Austria Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Ucraina Austria Streaming gratis per tutti gli abbonati con pc, tablet o smartphone su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Ucraina Austria

Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. CT Andriy Shevchenko. In panchina: Pyatov, Trubin, Sobol, Kryvcov, Tymcyk, Sudakov, Sydorchuk, Makarenko, Cyhankov, Bjesjedin, Shaparenko, Dovbyk.

Austria (3-5-2): Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautovic. CT Franco Foda. In panchina: Pavao, Friedl, Lienhart, Posh, Baumgartlinger, Ilsanker, Laimer, Schaub, Schopf, Trimmel, Gregortitsch, Kalajdzic.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Guardalinee: Duran e Ongun. Quarto uomo: Siebert (Germania). Var: Irrati (Italia). Avar: Sanchez, Prieto, Munuera (Spagna).