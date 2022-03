PARTITA AMICHEVOLE – Alle 20:45 di oggi martedì 29 marzo 2022 si potrà vedere Turchia-Italiastreaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai. Allo stadio Buyuksehir di Konya, l’Italia sfida la Turchia in amichevole: una partita che vale ai fini del ranking FIFA. Gli azzurri sono reduci dalla figuraccia del Barbera contro la Macedonia del Nord (0-1) che è costata la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo Svezia 1958 e Russia 2018, dunque, la nostra Nazionale non sarà presenta alla manifestazione iridata e questa volta per la seconda volta consecutiva. Si dovranno aspettare 12 anni o più per vederla nuovamente ad un mondiale?

Dove vedere Turchia-Italia Streaming e Diretta Live TV

Per vedere Turchia-Italia in diretta tv

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

basterà collegarsi alla rete nazionale a partire dalle ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). Per tutti con l'app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

Hanno lasciato il ritiro azzurro per problemi fisici di varia natura Luiz Felipe, Verratti, Berardi, Politano, Mancini e Florenzi, mentre Jorginho, Insigne e Immobile sono stati “obbligati” (parole sue) dal ct Mancini a far rientro a casa, perché in ogni caso sarebbero andati in tribuna. Sarà una Nazionale rivoluzionata rispetto al ko con la Macedonia: in attacco dovrebbe esserci spazio dal 1′ per Zaniolo, Raspadori e Scamacca; a centrocampo sicura la presenza di titolare di Tonali; in difesa largo alla vecchia guardia Acerbi-Chiellini.

Turchia (3-4-3): Bayindir; Ayhan, Soyunku, Demiral; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Erkin; Ünder, Akturkoglu, Unal. CT: Kuntz. A disposizione in panchina: Cakir, Bolat, Kabak, Aziz, Siniz, Kutlu, Muldur, Antalyali, Tokoz, Yazici, Omur, Dursun.

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. CT: Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Cragno, A Bastoni, Bonucci, Emerson, Locatelli, Barella, Sensi, Zaccagni, Lor Pellegrini, Joao Pedro (vestirà la maglia numero 10), Belotti.

Arbitro: Jorghji (Albania).