Vedere Trabzonspor-Roma Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 19 agosto 2021 alle ore 19:30 italiane. Si giocherà in Turchia la partita di andata dei playoff di Conference League. La partita di ritorno si giocherà giovedì 26 agosto 2021 alle ore 19 allo stadio Olimpico. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Trabzonspor-Roma streaming e tv.

Diretta Trabzonspor-Roma Streaming, le probabili formazioni

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore Abdullah Mucib Avcı. A disposizione in panchina: Kardeşler, Akbulut, Koybasi, Turkmen, Yusuf Sarı, Tokoz, Trondsen, Yunus Malli, Gunduz, Murat Akpinar, Parmak, Genc, Cornelius.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Perez, Bove, Diawara, Shomurodov, Zalewski, El Shaarawy.

Arbitro: Matej Jug (SVN). Assistenti arbitrali: Manuel Vidali (SVN) – Robert Vukan (SVN). Quarto uomo: Nejc Kajtazovic (SVN).

Come vedere Trabzonspor-Roma Streaming Online al posto di Rojadirecta

Trabzonspor-Roma in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere la partita Trabzonspor-Roma su Internet invece di Rojadirecta

Trabzonspor-Roma video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Trabzonspor-Roma quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Trabzonspor-Roma, non ce ne sono. Ci sarebbe il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.