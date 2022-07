Vedere Tottenham-Roma Streaming Gratis On-line sarà possibile alle 20:15 italiane di oggi sabato 30 luglio 2022. La Roma di José Mourinho si prepara ad un altro test importante, questa volta contro il Tottenham di Antonio Conte. L’amichevole si giocherà ad Haifa, in Israele, e farà parte della I-Tech Cup. Un ritorno al passato per Special One visto che affronterà la sua ex squadra per la prima volta. Su quella panchina ora c’è Antonio Conte e una filosofia non tanto diversa dal portoghese.

Tottenham-Roma in TV

Tottenham-Roma in tv con il servizio di DAZN utilizzando l’app presente nelle smart tv o collegando la propria televisione a console per videogiochi o Google Chromecast.

Tottenham-Roma Streaming Live, probabili formazioni

La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi oggi sabato 30 luglio 2022. La telecronaca di Dario Mastroianni, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

L’ambiente giallorosso è in fermento per l’arrivo di un top player come Paulo Dybala che ha già debuttato nell’amichevole contro l’Ascoli.

Tottenham (3-4-3): Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. Allenatore Antonio Conte.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Paulo Dybala; Abraham. Allenatore José Mourinho.

Tottenham-Roma Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Tottenham-Roma live streaming gratis per gli abbonati su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Tottenham-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Tottenham-Roma, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.