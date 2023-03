Vedere Tottenham-Milan Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali (stesso orario di Bayern-PSG).

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra Stefano Pioli e suoi ragazzi cercheranno di difendere l’1-0 conquistato all’andata a San Siro (con gol di Brahim Diaz) e guadagnarsi perciò i quarti di finale di Champions League, qualificazione ai quarti che manca dalla stagione 2011-2012, quando in panchina c’era ancora Allegri.

Antonio Conte (tecnico degli Spurs) ha già dichiarato che vuole vincere il trofeo e ha definito il match contro il Milan di “di vitale importanza“. Dirige l’incontro il francese Turpin. Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Tottenham-Milan in tv e streaming che si giocherà alla stessa ora di Bayern Monaco-PSG.

Tottenham-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Antonio Conte sarà seduto in panchina. L’ex tecnico bianconero si è ristabilito dall’intervento chirurgico per cui sarà in campo a sostenere la sua squadra che, in questo anno 2023, ha perso 7 dei 14 match giocati in tutte le competizioni. A dirigere la sfida del Tottenham Hotspur Stadium, dove persiste il freddo con temperature prossime allo 0°C, sarà il francese Clément Turpin.

Il Milan non ha mai vinto in match diretti dal 40enne transalpino.

Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. Allenatore Antonio Conte. A disposizione in panchina: Austin, Whiteman, Danjuma, Devine, Porro, Lucas Moura, Richarlison, Sanchez, Tanganga, Sarr. Indisponibili: Bentancur, Bissouma, Lloris, Sessegnon. Squalificati: Dier. Diffidati: Bentancur, Lenglet, Romero.

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Calabria, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Florenzi, Saelemaekers, Bennacer, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ballo-Touré, Tomori, Tonali, Krunic.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Tottenham-Milan in TV



Tottenham-Milan in tv ed in esclusiva con Amazon Prime Video: basta scaricare l’app di Amazon Prime Video su Smart TV e su Console di gioco, nonché su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Telecronaca si Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Tottenham-Milan Streaming Gratis in TV Online italiano



Tottenham-Milan live streaming gratis per gli abbonati con in Amazon Prime Video, collegandosi sul sito della piattaforma da PC o scaricando l’app su dispositivi mobili. La partita non si può vedere su Roja TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Tottenham-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Tottenham-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e su TuttoSport potete seguire la diretta live scritta della partita di oggi con gli aggiornamenti in tempo reale, con cronaca, il tabellino e le principali statistiche.