Vedere Torino-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 22 novembre 2021 sui canali digitali: si gioca in chiusura della 13a giornata del campionato di calcio di Serie A. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 italiane allo stadio Olimpico Grande Torino. Il Torino è reduce dalla sconfitta in trasferta contro lo Spezia, mentre l’Udinese ha battuto il Sassuolo di misura. In classifica, settimo posto vicino per entrambe

Torino-Udinese Streaming Live, probabili formazioni



TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Izzo, Zima, Vojvoda, Rincon, Baselli, Praet, Kone, Pjaca, Warming, Zaza, Sanabria. Indisponibili: Ansaldi, Edera, Mandragora, Rodriguez, Verdi. Squalificati: –

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, De Maio, Soppy, Jajalo, Samardzic, Forestieri, Success, Pussetto, Nestorovski.

Indisponibili: Stryger Larsen. Squalificati: Makengo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Lombardo e Capaldo. IV uomo: Rapuano. Var: Fourneau. Avar: Galetto.

Torino-Udinese in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Torino-Udinese live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.