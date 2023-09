Vedere Torino-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 24 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Juric, dopo i successi con Genoa e Salernitana cerca la terza vittoria in campionato inquesta 5a giornata. Mourinho, dopo la trasferta di Europa League, torna a tuffarsi nel campionato. Di seguito formazioni e info per vedere Torino-Roma streaming e tv.

Torino-Roma Streaming Live, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Radonijc; Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Brezzo, Sazonov, Zima, N’Guessan, Soppy, Tameze, Linetty, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda. Squalificati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pellegrini, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata. Guardalinee: Preti-Mokhtar. IV uomo: Giua. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Torino-Roma Live in TV

Torino-Roma in diretta TV su DAZN, scaricando l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox. In alternativa, il TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Torino-Roma in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Torino-Roma Streaming Live Club

Nemmeno per la partita tra Torino-Roma è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport.