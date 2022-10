Vedere Torino-Milan Streaming Gratis On-line è possibile domenica 30 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La sfida è valida per la 12a giornata di Serie A e si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Milan è imbattuto fuoricasa da 17 partite di campionato, nelle quali ha ottenuto 12 vittorie e 5 pareggi (striscia positiva aperta più lunga nei 5 maggiori campionati d’Europa). Il Torino è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre il Diavolo ha collezionato 4 vittorie consecutive nelle precedenti 4 gare giocate nel torneo.

Torino-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Djidji, Buongiorno, Adopo, Linetty, Ilkhan, Garbett, Seck, Singo, Miranchuk, Karamohx.

Indisponibili: Aina, Sanabria. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Origi. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Jungdal, Thiaw, Kjaer, Ballo-Tourè, Vranckx, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Adli, De Ketelaere, Rebic, Giroud. Indisponibili: Calabria, Ibrahimovic, Maignan, Mirante, Saelemaekers, Dest. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo. Guardalinee: Di Vuolo e Yoshikawa. Quarto uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Muto.

Torino-Milan in TV



Torino-Milan in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251). Nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Torino e Milan in casa dei granata, si sono verificati ben sette pareggi (due vittorie per parte completano il bilancio), incluso quello nell’ultimo confronto in ordine di tempo (0-0 ad aprile): dal 2006/07 ad oggi, quella rossonera è la formazione contro cui il Torino ha pareggiato più volte in casa nel massimo torneo (sette appunto).

Torino-Milan Streaming Gratis



Torino-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Torino-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Torino-Milan Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Torino-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.