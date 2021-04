Torino Juventus streaming e diretta tv. Si gioca oggi sabato 3 aprile 2021 (vigilia di Pasqua) per la 29a giornata di campionato, il derby della Mole, che sarà il 152° in Serie A, ed è previsto per le ore 18:00 italiane. Di seguito tutte le info su Torino Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Arthur, Dybala e McKennie fuori dai convocati: la Juventus e Andrea Pirlo hanno scelto il “pugno duro”, i tre giocatori sono stati esclusi dal derby contro il Torino. E la sospensione potrebbe anche allungarsi. “Riprenderanno a lavorare con il tempo, vedremo quando”, spiega il tecnico. Pagano il fattaccio di mercoledì sera, quando sono stati sorpresi dai carabinieri a violare le norme anti-Covid nella villa di McKennie, ben oltre l’orario di coprifuoco e con altre dieci persone.

Diretta Torino Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Mandragora, Rincon, Murru; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lyanco, Milinkovic-Savic, Singo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Buffon. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, Bonucci, Arthur, McKennie, Paulo Dybala.

Come vedere Torino Juventus Streaming e Diretta tv al posto di Rojadirecta

Torino Juventus non sarà trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Diretta Streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con Radio Rai.