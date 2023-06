Vedere Torino-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 3 giugno 2023 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League grazie al successo contro l’Atalanta, l’Inter sfiderà il Torino nell’ultima giornata di Serie A. La partita si terrà alle 18:30 all’Olimpico Grande Torino. Nonostante vogliano concludere la stagione nel miglior modo possibile, i nerazzurri saranno concentrati sulla finale di Champions League contro il Manchester City. Il Torino, invece, arriva alla partita dopo una serie positiva di cinque risultati utili consecutivi. Di seguito formazioni e info per vedere Torino-Inter streaming e tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha mantenuto l’imbattibilità contro il Torino in Serie A dal 27 gennaio 2019, quando ha perso 0-1 con una rete di Izzo nel capoluogo piemontese. Da allora, ha ottenuto sei vittorie consecutive e un pareggio (1-1, il 13 marzo 2022).

Torino-Inter Streaming Live, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Zima, Gravillon, Bayeye, Aina, Linetty, Vieira, Adopo, Gineitis, Vojvoda, Karamoh, Seck, Pellegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lukaku, Martinez.

A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco, Bellanova, Barella, Stankovic, Asllani, Akinsanmiro, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Galetto-Ceccon. 4° Uomo: Minelli. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Doveri.

Torino-Inter Live in TV

Il match tra Torino-Inter sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il match Torino-Inter sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

L'Inter ha ottenuto la vittoria in tutte le sei ultime partite di Serie A, giocate nell'ultima giornata: un record per i nerazzurri considerando solo l'ultimo incontro della stagione nella competizione.

Dove vedere la partita Torino-Inter Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Il Torino ha vinto quattro delle ultime otto sfide contro l'Inter in un girone di ritorno di Serie A, trovando la sconfitta soltanto due volte nel parziale (due pareggi). Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web TuttoSport.