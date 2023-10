Vedere Torino-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali. L’Inter si prepara ad affrontare il Torino nella speranza di riprendere la corsa verso il primo posto in classifica dopo essere stata superata dal Milan. Il Torino, invece, cerca di uscire dalla crisi di risultati negativi degli ultimi incontri. Le statistiche indicano che il Torino ha pareggiato molte partite casalinghe, mentre l’Inter ha ottenuto buoni risultati in trasferta. Di seguito formazioni e info per vedere Torino-Inter streaming e tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha pareggiato l’ultimo match di campionato contro il Bologna: con Simone Inzaghi alla guida, soltanto una volta i nerazzurri hanno registrato due pareggi consecutivi in Serie A: nel marzo 2022 (contro Fiorentina e proprio Torino in quel caso).

Torino-Inter Streaming Live, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Zima, Lazaro, Gineitis, Antolini, Linetty, N’Guessan, Ilic, Karamoh, Radonjic, Pellegri. Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Soppy, Zapata. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sarr, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Guardalinee: Liberti-Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Torino-Inter Live in TV

Il match tra Torino-Inter sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin.

Torino-Inter Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Torino-Inter sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

A partire dalla scorsa stagione di Serie A, solo l’Udinese (11) ha pareggiato più partite casalinghe del Torino in campionato: 10, incluse le due più recenti (v Roma e Verona); i granata non pareggiano almeno tre match interni di fila nel massimo torneo dal periodo tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021 (cinque in quel caso). È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Torino-Inter Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Torino-Inter, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Il Torino ha vinto quattro delle ultime otto sfide contro l’Inter in un girone di ritorno di Serie A, trovando la sconfitta soltanto due volte nel parziale (due pareggi). Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web TuttoSport.