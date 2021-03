Torino Inter Streaming Diretta Gratis. Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di campionato di fila contro i nerazzurri (2V, 3N), il Torino ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A contro l’Inter subendo sempre almeno tre gol nel parziale. Perfetto equilibrio nelle ultime sei partite di Serie A tra Torino e Inter giocate in casa dei granata: due vittorie a testa e due pareggi; in cinque di queste sei sfide almeno una delle due squadre non è andata in gol. É dal maggio 2017 contro il Genoa che l’Inter non perde una gara di Serie A giocata di domenica alle ore 15: 11 vittorie (tra cui quelle in tutte le ultime quattro in ordine di tempo) e tre pareggi da allora. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Torino Inter streaming gratis?

Torino Inter probabili formazioni



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, R Rodriguez; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Sanabria. Allenatore Nicola.

Squalificati: Rincon. Indisponibili: Nkoulou, Singo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vidal, Kolarov.

Torino Inter Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta Link



Torino Inter in diretta tv alle ore 15 ITA di oggi domenica 14 marzo 2021 con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Torino Inter Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

