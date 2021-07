Alle 18:00 italiane di oggi venerdì 2 luglio 2021 si potrà vedere Svizzera Spagna streaming live e diretta tv sul digitale. Si gioca allo Stadio San Pietroburgo in Russia per il primo quarto di finale di EURO 2020. Chi vince sfiderà in semifinale la vincente di Italia-Belgio delle 21 di questa sera.

Le formazioni ufficiali di Svizzera Spagna

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Allenatore Vladimir Petkovic. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Xhaka. Diffidati: Mbabu, Elvedi, Akanji, R Rodriguez, Schär, Embolo, Gavranovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Alvaro Morata, Sarabia. Allenatore Luis Enrique Martínez García. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Diffidati: Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Rodri.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt e Bennett (Inghilterra). Quarto uomo: Hategan (Romania). Var: Kavanaugh (Inghilterra). Assistenti Var: Dingert (Germania), Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).

Dove vedere Svizzera Spagna Diretta Live TV



Per vedere Svizzera Spagna in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Svizzera Spagna Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Svizzera Spagna Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.