Stella Rossa Milan streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 18:55 ITA di oggi giovedì 18 febbraio 2021 per l’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Scenario del match lo stadio “Marakana” di Belgrado. L’ultimo precedente tra le due formazioni è stato nell’agosto 2006 nelle qualificazioni alla Champions League; successo dei rossoneri per 2-1, in gol Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf a Belgrado. Tornando all’attualità, i rossoneri nella fase a gironi hanno conquistato 13 punti, chiudendo in testa al Gruppo H. La Stella Rossa, invece, ne ha racimolati 11 classificandosi alle spalle dell’Hoffenheim nel Girone L. Andiamo a scoprire dove vedere Stella Rossa Milan Streaming.

Diretta Stella Rossa Milan Streaming: ultime notizie formazioni

Stella Rossa (3-5-2): Borjan; Degenek, Milunović, Rodic; Ivanic, Petrovic, Sanogo, Kanga, Gaijc; Falcinelli, Ben Nabohuane.

Allenatore Stankovic.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. Allenatore Pioli.

Dove vedere Stella Rossa Milan Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Stella Rossa Milan in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Infine: alla domanda Stella Rossa Milan streaming in chiaro su TV8? la risposta è no.