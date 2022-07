Sporting-Roma Streaming e Diretta TV. Calcio d’Estate 2022 – Ci sarà anche il neo acquisto giallorosso Paulo Dybala in tribuna ad assistere alla terza amichevole dei giallorossi in terra portoghese: oggi la Roma gioca contro lo Sporting Lisbona. Presto Paulo verrà provato nel modulo di Mourinho e probabilmente i tifosi potranno vedere l’esordio della Joya con la Roma all’Olimpico domenica 7 agosto nella partita che si giocherà contro lo Shakhtar Donetsk.

A che ora si gioca Sporting-Roma e probabili formazioni

Le probabili formazioni di Sporting-Roma, partita che inizierà alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 19 luglio 2022, che si giocherà allo Stadio Algarve di Faro.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho. Allenatore Ruben Amorim.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore Josè Mourinho.

Sporting-Roma Streaming e Diretta TV

Sporting-Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.