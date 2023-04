Vedere Sporting-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. La Juventus ha la possibilità di arrivare in semifinale di una competizione europea per la prima volta dopo diversi anni. L’ultima volta che ha raggiunto questo traguardo in Europa League è stato nella stagione 2013/14 contro il Benfica, mentre in Champions League è stato nel 2016/17 contro il Monaco. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere la partita Sporting-Juventus streaming e tv.

Sporting-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. Allenatore Ruben Amorim. A disposizione in panchina: Paulo, Israel, Neto, Bellerin, Santos, Tanlongo, Essugo, Alexandropoulos, Rochinha, Gomes, Fatawu. Indisponibili: St Juste. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Paredes, Pogba, Miretti, Cuadrado, Kostic, Iling-Junior, Soulè, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Kean. Squalificati: nessuno.

Arbitro: François Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni (Francia). IV uomo: Frappart (Francia). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistente VAR: Dieperink (Olanda).

Sporting-Juventus in TV



Sporting-Juventus in tv per gli abbonati sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Sporting-Juventus Streaming Gratis alternativa a Roja Live Online



Sporting-Juventus live streaming gratis per gli abbonati su DAZN Sky Go e Now, quest’ultimo a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Roja Live Club perchè considerata illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Come vedere Sporting-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Alternative legali per guardare la partita Sporting-Juventus in diretta streaming non ce ne sono. L’utilizzo di reti sociali come YouTube, Facebook Live-Stream, Periscope e TikTok, così come i siti Roja directa TV Online e Roja Club Live, non sono considerati legali in Italia a causa della legge sui diritti d’autore. Anche se la questione della responsabilità dei siti di streaming sportivi come Rojadirecta è ancora in discussione, è sempre meglio utilizzare servizi legali e sicuri per guardare gli eventi sportivi in diretta streaming live, poiché l’utilizzo di tali siti può comportare rischi legali e di sicurezza informatica.