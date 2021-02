Spezia-Milan Streaming e Diretta TV. Il Milan ha battuto lo Spezia nello scontro diretto inverso per 3-0, segnando tutti e tre i suoi gol dopo il 56° minuto. Inoltre, i Rossoneri hanno segnato tre gol tra il 64° ed il 70° minuto nella loro ultima partita (vittoria per 4-0 contro il Crotone), vincendo a loro volta la 15esima partita in questa stagione di Serie A e mantenendo invariato il loro vantaggio di due punti in testa alla classifica.

Il Milan non ha avuto paura in trasferta ed è di gran lunga la migliore squadra in trasferta del campionato prima di questo turno (9 vittorie, 1 pareggio). Molto di ciò è dipeso dal fatto di avere iniziato bene, e di conseguenza il Milan è stato in vantaggio alla fine del primo tempo in tutte e nove le vittorie, con il Milan che ha segnato il gol di apertura nei primi 30 minuti nelle ultime quattro.

A che ora si gioca Spezia-Milan e probabili formazioni

Le probabili formazioni di Spezia-Milan, partita che inizierà alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 13 febbraio 2021, e valido come terzo anticipo odierno della 22a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Il match inizierà dopo Napoli-Juventus in programma alle ore 18:00 ITA.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Farias, Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli, Terzi.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Calabria. Indisponibili: Brahim Diaz, Tonali.

Spezia-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Spezia-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.