Vedere Spezia-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: si gioca per aprire la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la quarta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno.

I bianconeri hanno vinto le ultime due di campionato, battendo Salernitana e Fiorentina senza prendere gol, e sono a metà classifica a quota 29 punti includendo i 15 punti di penalizzazione. Lo Spezia occupa la posizione 17 con 19 punti e arriva dal pareggio di Empoli (2-2) ma nelle precedenti 3 partite ha sempre perso e senza segnare gol. Di seguito formazioni e info per vedere Spezia-Juventus streaming e tv.

MBala Nzola è stato fondamentale per lo Spezia in questa stagione. È il miglior marcatore della sua squadra con 9 reti, ed è 4° a pari merito nella classifica cannonieri nel 2022/2023.

Spezia-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



La Juventus ha vinto contro lo Spezia arrivando a 5 successi consecutivi, da novembre 2020. La Juventus ha battuto in aggregato lo Spezia 13-3 durante la serie di vittorie.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amlan, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ampadu, Ekdal, Reca; Verde, Shomurodov. Allenatore Lorieri. A disposizione in panchina: Marchetti, Zovko, Wisniewski, Beck, Salva Ferrer, Cipot, Giorgeschi, Agudelo, Kovalenko, Krollis, Maldini, Nzola.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Soulé, Iling Jr, Di Maria.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Valeriani-Zingarelli. 4° Uomo: Marinelli. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Muto.

Spezia-Juventus in TV Live



Spezia-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Spezia-Juventus su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Marco Parolo.

Spezia-Juventus Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Spezia-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Quando le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Serie A, la Juventus ha ottenuto un successo 2-0, in casa, ad agosto. Dusan Vlahovic ha messo a segno la prima rete per la Juventus al minuto 9. Anche Arkadiusz Milik è andato a segno in questa partita.

Dove vedere la partita Spezia-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Spezia-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.