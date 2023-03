Vedere Spezia-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 10 marzo 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La partita allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, valida come apertura del turno 26 di Serie A, potrebbe rappresentare una svolta per la formazione locale allenata dal tecnico Semplici, la quale è senza vittorie da 7 partite di Serie A, occupando la 17esima posizione in classifica con 21 punti. e che venerdì contro l’Inter cercherà di riprendersi. Per l’Inter di Inzaghi invece la sifda di questa sera è da considerare un esame in chiave Champions League, per preparare al meglio il delicato ritorno di martedì in Portogallo a casa del Benfica (andata 1-0 al Meazza). Di seguito formazioni e info per vedere Spezia-Inter streaming e tv.

Statistica in evidenza: L’Inter non ha trovato il successo in ben cinque delle ultime sei trasferte contro avversarie liguri in Serie A (4N, 1P), dopo che aveva vinto tutte le sei precedenti.

Spezia-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Simone Inzaghi ha dichiarato: “Mi aspetto una gara difficile, dovremo fare le cose in modo essenziale. Mi conforta la reazione mostrata contro il Lecce“.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikoulau; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Shomurodov, Nzola, Gyasi. Allenatore Semplici. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, WIsniewski, Beck, Giorgeschi, Salva Ferrer, Cipot, Esposito, Sala, Kovalenko, Krollis, Maldini, Verde, Zurkowski. Indisponibili: S. Bastoni, Holm, Moutinho.

Squalificati: Marchetti, Reca. Diffidati: S. Bastoni, Holm, Nzola.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dumfries.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Mondin e De Meo. Quarto uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Abisso.

Spezia-Inter in TV Live



Spezia-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Nelle ultime sei gare, lo Spezia ha pareggiato 3 partite e perso in 3 occasioni. L’Inter, dall’altra parte, ha vinto 4 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 1 partita nel periodo. La telecronaca di Spezia-Inter su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Spezia-Inter Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Spezia-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter ha vinto l’incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 3-0, in casa, ad agosto. Lautaro Martínez ha aperto le marcature per l’Inter al minuto 35. Anche Hakan Çalhanoglu e Joaquín Correa hanno segnato in quella partita. Rojadirecta On-Line non è considerata una alternativa legale per vedere la partita.

Dove vedere la partita Spezia-Inter Streaming al posto di Rojadirecta Live Club

Come possibili alternative per vedere Spezia-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. L’Inter ha ottenuto un successo per 2-0 contro il Lecce in casa nell’ultima partita di campionato. La squadra è così finita al 2° posto con 50 punti, con 13 partite da giocare. L’Inter insegue il Napoli in testa alla classifica a 15 punti ed è sopra il Milan, in 5ª posizione, di 3 punti nella lotta per un posto in Champions League. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.