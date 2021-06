Alle 21:00 italiane di oggi lunedì 14 giugno 2021 si potrà vedere Spagna Svezia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai: partita valida per la prima giornata del Gruppo E di Euro 2020. Si gioca alla Cartuja di Siviglia.

La Spagna punta su Alvaro Morata

Come da tradizione, una delle squadre tecnicamente più dotate e col gioco più orientato al possesso palla. Con Luis Enrique è diventata però una squadra anche più diretta, brava a sfruttare le transizioni. Con la positività al covid di Busquets davanti la difesa dovrebbe giocare Rodri, con Thiago Alcantara a dettare i tempi dell’attacco; sarà importante il rendimento sotto porta – a volte altalenante – di Morata, per una squadra non sempre brava a concretizzare la mole di gioco prodotta.

La Svezia dopo l’infortunio di Ibrahimovic

Da quando ha eliminato l’Italia nello spareggio di qualificazione agli scorsi Mondiali, la Svezia è rimasta più o meno uguale: 4-4-2 lineare che punta al contenimento difensivo. L’infortunio di Ibrahimovic ha privato la squadra di un riferimento importante per i lanci lunghi; la positività di Kulusevski ha tolto uno dei pochi sbocchi creativi della squadra.

Spagna Svezia, le probabili formazioni

Ora è tutto nei piedi di Emil Forsberg a rifinire e in quelli di Alexander Isak a finalizzare, uno dei giovani più attesi del torneo.

Spagna (4-3-3): Simon; M Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Alvaro Morata, Moreno. Allenatore Luis Enrique. A disposizione in panhcina: De Gea, Robert Sanchez, Azpilicueta, D Llorente, E Garcia, Gayà, Thiago Alcantara, Dani Olmo, A. Traoré, Sarabia, Oyarzabal, Pedri.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Berg, Isak. Allenatore Janne Andersson. A disposizione in panchina: Johnsson, Nordfeldt, Granqvist, Bengtsson, Helander, Krafth, P Jansson, Svensson, Sema, Claesson, Quaison, J Larsson.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Massa (Italia). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Kavanagh e Betts (Inghilterra), Blom (Paesi Bassi).

Dove vedere Spagna Svezia Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Spagna Svezia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Spagna Svezia Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Spagna Svezia Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.