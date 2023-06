Alle 20:45 italiane di oggi giovedì 15 giugno 2023 si potrà vedere Spagna-Italia streaming live e diretta tv sul digitale. Italia e Spagna si affrontano in semifinale nella Nations League, con il vincitore che sfiderà la Croazia in finale. Le immagini in diretta streaming della partita arriveranno dallo stadio De Grolsch Veste di Enschede (Paesi Bassi). Secondo Roberto Mancini, la Spagna è sempre un avversario difficile, ma l’Italia cercherà di vincere la partita.

Spagna-Italia, le probabili formazioni



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Darmian, Buongiorno, Toloi, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Chiesa, Frattesi, Gnonto, Retegui.

Spagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Asensio, Joselu, Dani Olmo. Ct Luis De La Fuente. A disposizione in panchina: Raya, Simon, La Normand, Garcia, Zubimendi, Canales, Morata, Ansu Fati, Pino, Rodrigo, Navas.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik-Kovacic. 4° Uomo: Peljto. VAR: Kajtazovic. Assistente VAR: Matej Jug.

Dove vedere Spagna-Italia Diretta Live TV



Per vedere Spagna-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi giovedì 15 giugno 2023. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. La partita Italia-Spagna sarà visibile anche su Sky Sport Uno (streaming gratis per gli abbonati con SkyGo) con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Dove vedere Spagna-Italia Streaming Gratis



Spagna-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.