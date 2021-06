Alle 18:00 italiane di oggi mercoledì 23 giugno 2021 si potrà vedere streaming Slovacchia Spagna, gara valida per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo E di Euro 2020. Nello stadio La Cartuja di Siviglia, la nazionale spagnola di Luis Enrique deve battere la Slovacchia per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2020. Gli spagnoli sono terzi nel Girone E con due punti mentre la Slovacchia è seconda a quota 3.

Dove vedere Slovacchia Spagna Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Slovacchia Spagna in diretta tv basterà collegarsi a partire dalle ore 18:00 su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).

Dove vedere Slovacchia Spagna Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Slovacchia Spagna Streaming gratis per tutti gli abbonati con pc, tablet o smartphone su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Slovacchia Spagna

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. CT Tarkovic. A disposizione: Kuciak, Rodak, Valjent, Hancko, Koscelnik, Gregus, Weiss, Benes, Lobotka, Hromada, Bozenik, Duris.

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, D.Llorente, Gaya; M Llorente, Busquets, Alcantara; Moreno, Alvaro Morata, Traoré. CT Luis Enrique. A disposizione: De Gea, R Sanchez, Alba, Rodri, Koke, F Ruiz, Pedri, F Torres, Olmo, Sarabia, Oyarzabal.

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi). Guardalinee: Van Roekel e Zeinstra. Quarto Uomo: Frappart (Francia). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann, Dankert.