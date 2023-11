Vedere Slavia Praga-Roma Streaming Gratis Online è possibile oggi giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali.

Lo Slavia Praga affronta la Roma nella quarta giornata della UEFA Europa League con l’obiettivo di vincere e conquistare il primo posto nel Gruppo G. Una vittoria sarebbe un risultato significativo per lo Slavia Praga, che ha raggiunto i quarti di finale nelle ultime due edizioni. Inoltre, la squadra ha un buon record contro le squadre italiane in casa, avendo vinto tre partite e pareggiato tre volte.

Tuttavia, le ultime tre volte che lo Slavia Praga ha ospitato squadre italiane, non ha ottenuto una vittoria. Nonostante ciò, la squadra ha un buon record casalingo negli ultimi tempi, avendo perso solo una partita ufficiale in casa da ottobre 2022. La Roma, d’altra parte, non ha mai vinto una partita in trasferta contro una squadra ceca, avendo pareggiato una volta e perso due volte.

La Roma arriva a questa partita dopo una vittoria emozionante contro il Lecce, segnando due gol nei minuti di recupero. La squadra ha vinto tutte e tre le partite del Gruppo G finora e molti si aspettano che la vittoria sia facile per i giganti italiani. Tuttavia, la Roma ha ottenuto la sua prima vittoria in una trasferta europea nella prima giornata contro lo Sheriff Tiraspol, dopo cinque tentativi falliti.

Le prestazioni in trasferta della Roma in questa stagione sono state negative, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte in tutte le competizioni. Tuttavia, queste partite hanno offerto spettacolo, con entrambe le squadre che hanno segnato in cinque occasioni. Tuttavia, gli ultimi risultati della Roma suggeriscono che potrebbe essere una serata difficile per loro, dato che sette delle loro ultime otto partite sono state vinte dalla squadra di casa.

Scopriamo insieme le formazioni, dove vedere Slavia Praga-Roma streaming tv e quali sono le possibili alternative online.

Slavia Praga-Roma Streaming, le formazioni in diretta

SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): Mandous; Vleck, Ogbu, Boril; Tomic, Dorley, Zafeiris, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren. Allenatore: Trpisovsky.

A disposizione in panchina: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Holes, Doudera, Masopust, Schranz, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Jurecka. Indisponibili: Sevcik. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorante, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Zalewski, Pisilli, Mannini, Joao Costa, Dybala. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Smalling, Spinazzola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni. IV uomo: Batta. VAR: Kajtazovic (Slovenia). Assistente VAR: Bastien (Francia).

Con un successo, la Roma si qualificherebbe agli ottavi di finale con due turni di anticipo, blindando il primo posto e evitando così di giocare i sedicesimi.

Slavia Praga-Roma in TV

Slavia Praga-Roma in tv oggi giovedì 5 ottobre 2023 con inizio alle ore 21:00 italiane con le immagini in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, su DAZN e sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Slavia Praga-Roma Rojadirecta TV non si potrà vedere perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere Slavia Praga-Roma Streaming Online

Slavia Praga-Roma streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La partita non sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) oppure in streaming sul relativo sito.

Slavia Praga-Roma Streaming Gratis alternativa su Internet

Come possibili alternative per vedere Slavia Praga-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e su siti web come Sky Sport Live, Gazzetta dello Sport, TuttoSport, Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.