Vedere Siviglia-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali di molteplici piattaforme, anche in chiaro. La Juventus e il Siviglia si sfidano nel ritorno della semifinale di Europa League, con in palio un posto in finale a Budapest il 31 maggio. Dopo l’1-1 dell’andata, entrambe le squadre dovranno vincere per evitare tempi supplementari e calci di rigore.

La Juventus non raggiunge una finale europea dal 2017, mentre il Siviglia ha vinto l’Europa League l’anno scorso.

La Juventus non ha mai perso in questa competizione, mentre il Siviglia ha vinto sei volte l’Europa League.

Le due squadre si sono già affrontate quattro volte in passato, con un bilancio di due vittorie bianconere e una vittoria per il Siviglia.

Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere la partita Siviglia-Juventus streaming e tv.

Siviglia-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



L’allenatore del Siviglia ha deciso di far partire dalla panchina Suso, mentre Ocampos giocherà nei tre dietro il bomber En-Nesyri insieme a Oliver Torres e Bryan-Gil. In porta ci sarà Bounou, sulla fascia ci saranno Jesus Navas e Acuña, al centro della difesa ci saranno Gudelj con Badé e in mezzo al campo Fernando e Rakitic. Nel frattempo, l’allenatore della Juventus, Allegri, ha confermato il 3-5-2 per la partita e ha sorpreso tutti scegliendo Kean invece di Vlahovic o Milik per affiancare Di Maria in attacco.

In difesa Gatti dovrebbe essere preferito ad Alex Sandro, mentre a centrocampo rientra Locatelli con Fagioli e Rabiot.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesús Navas, Gudelj, Badé, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione in panchina: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Rekik, Alex Telles, Manu Bueno, Hormigo, Óliver Torres, Bryan Gil, Papu Gómez, Rafa Mir.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Paredes, Miretti, Iling Jr, Chiesa, Milik, Vlahovic.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Siviglia-Juventus in TV in chiaro su TV8



Siviglia-Juventus in tv per gli abbonati sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). La partita sarà visibile in chiaro su TV8.

Siviglia-Juventus Streaming Gratis alternativa a Roja Live Online



Siviglia-Juventus live streaming gratis in chiaro su TV8 e per gli abbonati su DAZN Sky Go e Now, quest’ultimo a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Roja Live Club perchè considerata illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Come vedere Siviglia-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Alternative per vedere Siviglia-Juventus, a parte le modalità menzionate sopra, non ce ne sono! Le classiche reti sociali come Video YouTube, Facebook Live-Stream, Periscope, TikTok, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, non sono al momento considerati legali nel nostro paese. È sempre consigliabile utilizzare servizi legali e sicuri per guardare eventi sportivi in diretta streaming live.