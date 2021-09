Vedere Shakhtar-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 28 settembre 2021 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali di Sky e Mediaset: si gioca per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e prima di alla stessa ora di Milan-Atletico Madrid delle 21:00 la quale viene trasmessa in chiaro su Canale 5. Teatro della sfida lo stadio Olimpiyskiy di Kiev, Ucraina. Questo sarà il sesto incontro tra Shakhtar-Inter in competizioni europee, con lo Shakhtar ancora alla ricerca della prima vittoria (3N, 2P). Scopriamo dove vedere Shakhtar-Inter streaming e tv.

Shakhtar-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dell’allenatore avversario, l’italiano Roberto De Zerbi, arrivato in estate alla guida del club ucraino:

“Dopo aver visto lo Shakhtar nelle ultime partite, nei preliminari contro il Monaco e nella Supercoppa d’Ucraina contro la Dinamo Kiev, De Zerbi sta cercando di portare le sue idee di calcio ed è stato molto bravo in due mesi e mezzo. Ha apportato leggere modifiche in base ai giocatori che ha trovato qui, che sono di assoluto valore”.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, M Antonio; Tete, A Patrick, Pedrinho; L Traoré. Allenatore De Zerbi.

A disposizione in panchina: Shevchenko, Vitao, Konoplja, Stepanenko, Marlos, Bondarenko, Mudryk, Sudakov, Kornijenko, Sikan, Bondar.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez, Correa.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Shakhtar-Inter in TV



Shakhtar-Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity+ sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Shakhtar-Inter Streaming Gratis



Shakhtar-Inter live streaming gratis per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. E ancora con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky e con Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Dove vedere la partita Shakhtar-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Shakhtar-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.